‘Exatlón Estados Unidos 2022’: Cynthia llora al recordar a sus hijos

Exatlón Estados Unidos sigue con la competencia reñida. Cada vez los participantes se muestran más rebalsados por la carga emocional de estar lejos de sus seres queridos. Cynthia del Team Contendientes se emocionó hasta las lágrimas al hablar con su equipo de lo difícil que era estar alejada de sus hijos.

Cynthia en 'Exatlón EE.UU': “No pensé que fuera a ser tan difícil”

Durante la cena, el equipo habló sobre lo emocionados que estaban de haber ganado la prueba y de la recompensa que iban a tener al poder comunicarse con su familia.

“Cuando hicimos ese punto yo me puse más feliz por ustedes dos, todos lo necesitamos, pero sé que ustedes dos, vos Ale por tu hermana y tú Cynthia por tus hijos, sé que ustedes dos lo están necesitando”, comentó Azul Grantón.

Cynthia no pudo evitar emocionarse por las palabras de su compañera y reconoció que había sido difícil permanecer en la competencia.

“Desde un principio yo no sabía que iba ser tan difícil, aunque yo lo escondo muy bien, yo soy una persona que escondo mis sentimientos y sonrío, pero de verdad que todas las noches antes de dormir me parte el corazón no poder tener a mis hijos, pero igual yo sé que al verlos y me digan mamá te vi en la tele me va a empujar el día de mañana a darle más y a seguirle”, recalcó.

Lee también: ‘Exatlón Estados Unidos 2022’: quién fue el segundo eliminado de la competencia





Agradecida con sus compañeros de 'Exatlón Estados Unidos'

La participante del equipo de los Contendientes también les dedicó unas emotivas palabras a sus compañeros y dijo que, pese a las circunstancias, estaba feliz de estar en Exatlón Estados Unidos.

“Yo les quiero agradecer a todos ustedes, los quiero mucho. Hasta ahorita me he sentido muy feliz y siento que aquí es donde tenía que estar y conocerlos a ustedes ha cambiado mi vida como no saben, nunca los voy a olvidar”, recalcó, Cynthia.