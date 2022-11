‘Exatlón Estados Unidos 2022’: gana un viaje a la villa y conoce a los participantes

Una buena noticia para los seguidores de Exatlón Estados Unidos 2022. Telemundo organizará un sorteo para llevar a un fan a la villa Exatlón. El ganador podrá conocer a sus competidores favoritos, además de vivir una experiencia única.

Aquí te contamos todos los detalles acerca de este evento que ha causado revuelo en redes sociales.

‘Exatlón Estados Unidos 2022’: ¿Cómo participar del sorteo para conocer la villa?

Para poder participar del sorteo, los interesados deberán ser residentes legales de algunos de los 48 estados de Estados Unidos. Además, deberá tener más de 21 años.

El siguiente paso es ingresar a la página www.exatloneu.com donde se encuentran todos los detalles acerca de las normales oficiales del sorteo para Exatlón Estados Unidos 2022. En el link, podrán llenar un formulario y dejar sus datos oficiales: Nombre completo, dirección de correo electrónico y número de teléfono.

Cabe indicar que la promoción “se limita a 1 participación por persona” y los datos llenados deberán ser reales ya que de lo contrario se procederá a eliminar automáticamente a la persona del sorteo.

Asimismo, la promoción comienza el 14/10/2022 a las 12:00 a.m. (ET) y finaliza el 14/11/2022 a las 12:00 a.m. (ET)





‘Exatlón Estados Unidos’: estos son los beneficios que obtendrá el ganador del sorteo

El afortunado podrá viajar a República Dominicana y conocer la Villa Exatlón. Asimismo, tendrá la oportunidad de conocer en persona a los participantes del equipo rojo y azul y de recorrer los circuitos de la competencia.

En la cuenta de Instagram del programa también se puede encontrar detalles del evento. “Participa y gana un viaje a las arenas más feroces del planeta. Entra ahora a tlmdo.co/3go8YYN sigue los pasos y haz realidad tu sueño de conocer en persona los circuitos, la villa Exatlón y a tus atletas favoritos”, señala el post.

Esta será una experiencia única para un verdadero fan de Exatlón Estados Unidos, edición mundial.

De esta manera, Telemundo busca cumplir el sueño a su más fiel público ya que el programa de televisión es uno de los más comentados y seguidos.