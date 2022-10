'Exatlón Estados Unidos 2022': Junior Diaz dejó la competencia por grave lesión

El programa de este último viernes de Exatlón Estados Unidos 2022 dejó a su primer eliminado. Se trata de Junior Díaz, quien abandonó la competencia por una lesión. Sin embargo, las dudas por la razón de su salida se hicieron sentir en sus compañeros de equipo.

Cronología de una salida esperada

Las primeras críticas a Junior Díaz

El dominicano Junior Díaz, desde el primer día de la competencia, aseguró que sufría de una lesión y que eso le impedía ganar los circuitos. Luego de perder contra el Team Famosos, los miembros de su equipo empezaron a criticarlo duramente.

“Yo no dependo de mi hoy. Tristemente dependo de un rosario, de rezar a Diosito que me dé la oportunidad de levantarme más fuerte. Pero yo no tengo una opción…tú si la tienes”, les dijo José Kuthy, quien también acusa una lesión. “Aquí te vemos tirando los cubos como si nada, tirando los totes como si nada. Tú no tienes que practicar [la puntería] tienes que practicar la mente, velocidad, confianza", complementó el participante de Exatlón Estados Unidos 2022.

Luego fue el turno de Alejandra: “No te conozco, pero de mi punto de vista, desde mi realidad, sé un poco más humilde…aprende a escuchar”

Junior Díaz no estaría lesionado

Luego de la reprimenda de sus compañeros, Díaz comentó lo siguientes: “En la segunda carrera tuve un pequeño, no quiero poner excusas, pero tuve un tirón…no quiero abandonar al equipo, ni quiero dejar al equipo. Solo me voy a beber mi medicamento para la inflamación y ponerme un chin de hielo para mañana dar lo mismo otra vez, dar lo mejor de mí”.

Sin embargo, sus compañeros pusieron en tela de juicio sus declaraciones. “Dijiste algo en el circuito que me llamó mucho la atención, me dijiste, yo creo que mañana es la última vez que compito. Y yo digo ‘ok’. Puede ser que te fue mal, puede ser que ok ibas lento, no llegaste, no se te dio, no tienes estabilidad suficiente, lo que sea, pero no puedes decir que vas a venir aquí y al tercer día decir ya no compito más”, arremetió el venezolano Aaron Matos.



Médicos confirman grave lesión de Junior Díaz

Sin embargo, las opiniones de sus compañeros quedaron en nada luego que el cuerpo médico confirmara la grave lesión del dominicano.

“La evaluación del equipo médico y los resultados de los rayos x arrojan que Junior tiene una fractura en la base en uno de los dedos del pie izquierdo”, anunció Frederik, conductor del programa. “El equipo médico de Estados Unidos recomienda que necesitas inmovilizar tu pie con un yeso por más de 20 días para después empezar una recuperación progresiva de tu pie izquierdo y todo esto para evitar posibles problemas en tu caminar para el futuro", finalizó.

Con ello, Junior Díaz deja el programa en solo una semana de competencia.