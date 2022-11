'Exatlón Estados Unidos 2022': Vera y Wilanier se unen al equipo de los Contendientes

La competencia no para en Exatlón estados unidos 2022. En el más reciente episodio, se vivió una batalla entre el equipo de los contendientes y los famosos, pero al final el triunfo fue para los rojos. No obstante, los azules no se irían con las manos vacías, ya que llegaron sus nuevos refuerzos.

Se trata de los competidores Wilanier Betancourt y Vera Almedia, quienes esperan aportar mucho a sus compañeros. Por otra parte, la victoria del conjunto rojo les permitió volver a la villa, algo que ellos extrañaban.

Llegaron los refuerzos

Como es de costumbre en Exatlón Estados Unidos 2022, cada día de competencia se pone más difícil. Es por ello que los equipos hacen todo los posible para seguir en carrera, lastimosamente para los azules, han ido perdiendo muchos miembros. Sin embargo, sus nuevos compañeros ya llegaron para ayudarlos.

El primero se llama Wilanier Betancourt, quien es un atleta amateur, pero también trabaja como un agente de bienes raíces en su natal Puerto Rico. El joven de 26 años se mostró muy contento de formar parte del conjunto azul y espera que puedan revertir la situación frente a sus rivales.

La segunda en presentarse fue la brasileña Vera Almeida de 30 años. Ella comentó que era una porrista de la NFL, pero que actualmente trabaja como profesora de educación física en una escuela en la ciudad de Miami: "Soy una persona muy feliz, muy alegre, pero cuando es para competir voy a competir. He tenido muchas competencias en mi vida, y espero dar lo mejor", dijo.

Por su parte, el boricua también tuvo unas palabras: "Y a mi equipo Azul, quiero que sepan que soy una persona bien competitiva. Me gusta ganar y sé que perdimos la Villa hoy, pero no se va a quedar así. La vamos a volver para atrás".