'Exatlón Estados Unidos All Stars 2022': Jeyvier le contó a Magallón cómo su familia se enteró que participaría en el programa

Exatlón Estados Unidos All Stars 2022 reúne a los mejores atletas de las pasadas ediciones en un mismo lugar. En el último programa, ambos equipos tuvieron un breve momento para descansar. En el equipo rojo, Jeyvier Cintrón se sentó al lado de Jonny Magallón para poder platicar un poco sobre su familia.

Lee también: ‘Exatlón Estados Unidos All Stars 2022’: Yori sorprende al asegurar que no conoce a Chuy ni a Elías.

El puertorriqueño le comento a su compañero como los suyos se enteraron que sobre su participación en la competencia. El boxeador dijo que ellos estaban contentos y orgullosos.

Su familia estaba orgullosa

Jeyvier Cintrón llegó a Exatlón Estados Unidos All Stars 2022 con el fin de poder ser el ganador de la competencia. Sin embargo, el resto de los participantes tienen el mismo objetivo, por lo que no será nada fácil de conseguirlo, aunque eso no lo detendrá fácilmente.

En el más reciente episodio, Jeyvier aprovecho su rato de descanso y fue a la mesa de su equipo. Más tarde, se le unió Jonny Magallón, por lo que ambos comenzaron a charlar sobre su experiencia dentro del programa. La conversación fue fluyendo y el de Puerto Rico quiso comentarle sobre cómo le dio la noticia a su familia.

Lee también: ‘Exatlón Estados Unidos All Stars 2022’: Viviana confiesa que tiene un problema de salud y peligra su permanencia en el programa.

"Me acuerdo. Yo le di la noticia a mi familia en una despedida de Año. Osea, me avisaron que para el 28 o el 27 harían una despedida de Año y para eso, gracias a Dios, estábamos uniditos la familia", declaró.

"Les dije: 'Yo les tengo preparada una sorpresa, no me van a ver por un tiempito'... Mi abuela comenzó a llorar y dijo '¿Qué equipos vas a estar?' y les dijo los famosos (rojos)", añadió. La abuela de Jeyvier estaba contenta por la participación de su nieto en el reality show de Telemundo.

Jeyvier le contó a Magallón, del momento en el que le dio la noticia a su familia de que él iría a #ExatlonEEUU 😎 ¡Orgullo rojo! ❤🔥



Sigue #ExatlonAllStars de lunes a viernes a las 7PM/6C y domingos a las 8PM/7C por Telemundo. 📺 #ExatlonEEUU pic.twitter.com/Jc0yoWSbu4 — Exatlón Estados Unidos (@ExatlonTVEEUU) January 2, 2023