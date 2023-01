‘Exatlón Estados Unidos All Stars 2022’: Yori sorprende al asegurar que no conoce a Chuy ni a Elías

Exatlón Estados Unidos All Stars 2022 reúne a los mejores competidores de temporadas anteriores. Sin embargo, Yori sorprendió a más de uno al revelar que no conocía a Chuy y Elías. Los hombres de los Contendientes no pudieron evitar comentar sobre el tema durante su estancia en la Villa.

Chuy y Elías hablan sobre Yori

Mientras estabas comiendo, Elías le comentó a Chuy sobre los comentarios que había hecho Yori. Al parecer, el cubano no había investigado sobre los participantes de la presente temporada. No obstante, aseguró que iría a ver videos de sus participaciones.

“Yori estaba diciendo que cuando salga va a ver episodios de nosotros (...) Él nos recibió y fue como que ‘¿Quiénes son?, nunca los he visto’, porque él solo ha visto videos de la temporada seis”, comentó el boricua.

¿Quiénes son Chuy y Elías de ‘Exatlón Estados Unidos’?

Elías Tirado es un personal trainer puertorriqueño de 26 años, su primera participación en Exatlón Estados Unidos fue en el año 2020 durante la cuarta temporada, donde compartió equipo con Chuy. El popular ‘Tarzán Boricua’ terminó en octavo lugar y volvió el 2022 para participar en la edición All Stars en el equipo de los Contendientes.

Por otro lado, Chuy Almada es un boxeador mexicano de 34 años que participó en la primera temporada de 2018, pero tuvo que dejar el programa muy temprano debido a la lesión. Sin embargo, tuvo una segunda oportunidad en la cuarta temporada y quedó en el quinto lugar. El 2022 regresó a Exatón Estados Unidos All Stars y se convirtió en uno de los mejores competidores de los Contendientes.

Elías y Chuy comentan que Yori no los conocía de las otras temporadas en #ExatlonEEUU pero, ahora buscará más sobre ellos en la competencia.⚡#ExatlonAllStars es de lunes a viernes a las 7PM/6C y mañana domingo en horario especial, también a las 7PM/6C solo por @Telemundo. 📡 pic.twitter.com/jXbcQQqhCj — Exatlón Estados Unidos (@ExatlonTVEEUU) December 31, 2022