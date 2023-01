‘Exatlon Estados Unidos All Stars 2022’: Kelvin Rentería le dijo adiós a la competencia

El último episodio de Exatlón Estados Unidos All Star 2022 estuvo cargado de emociones por la eliminación del Vaquero Kelvin Rentería.

El participante se enfrentó en un duelo impactante ante Javier, pero -finalmente- no pudo vencerlo y tuvo que decirle adiós a la competencia donde era uno de los grandes favoritos.

‘Exatlón Estados Unidos All Stars 2022’: Kelvin Rentería se despide de sus compañeros

La competencia en Exatlón Estados Unidos All Stars 2022 cada vez es más intensa. Los participantes se van enfrentando, ya no en duelos para lograr la inmunidad, sino para sobrevivir hasta la final del reality.

Para sorpresa de muchos. el último eliminado fue Kelvin Rentería, también conocido como Vaquero. El joven que acostumbraba a estar siempre en las etapas finales perdió ante Javier en un duelo que tuvo grandes momentos de emoción.

“Estoy orgulloso de todo lo que hice acá. Estoy feliz porque no me llevo nada, todo lo dejé acá y tranquilo porque esto no nos define como personas, al contrario, uno va aprendiendo al día a día y la verdad que me hizo mejor ser humano”, señaló.

Asimismo, el joven agradeció la oportunidad y felicitó a sus amigos que seguirán dando batalla.



‘Exatlón Estados Unidos All Stars 2022’: Kelvin Rentería dedica emotivo mensaje a Nona

Nona también fue una de las eliminadas de parte de las mujeres en el último capítulo de Exatlón Estados Unidos All Stas 2022.

La joven inició un romance con Kelvin Rentería, el cual fue aplaudido por todos los miembros de la producción.

Precisamente, Kelvin aprovechó la oportunidad para expresar sus sentimientos y dejar en claro que se sentía ganador al tener el amor de su compañera.

“Tengo el amor de una gran persona y para mí eso vence todas las barreras”, mencionó.

La pareja se despidió con un emotivo beso que fue ovacionado por todos sus amigos.