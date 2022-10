'Exatlón Estados Unidos': equipo rojo ganó un viaje en crucero por Las Bahamas

Todo esfuerzo tiene su recompensa. El equipo rojo de Exatlón Estados Unidos se llevó el primer reto de la temporada y se ganó el lujo de viajar en crucero por Las Bahamas.

Drama en el primer día

Uno de los momentos que más destacó en el primer episodio de la nueva temporada fue cuando José Kuthy, parte del Team Contendientes, volvió al programa para poder apoyar a sus compañeros y animarlos para que puedan llevarse el gran premio: un crucero con todo pagado a las Bahamas. De igual forma, pudo hablar de su mala experiencia.

"Siento mucha impotencia. Yo vine aquí a esta competencia porque le prometí a mi familia y a mi novia dejarlo todo, y cuando me pasó eso, lo primero que pensé fue 'ya valió'. Siento que es una prueba que me están poniendo allá arriba para levantarme más fuerte que nunca", dijo Kuthy, quien todavía no sabe si volverá a la actividad.

Team Famosos se lleva la victoria

Por otro lado, la actriz Estefanía Ahumada pudo darle la victoria al equipo de los famosos. Esto les permitió que se llevaran un viaje en un lujoso crucero por las Bahamas, con la posibilidad de llevar a un acompañante extra.

Como se recuerda, el equipo rojo pudo ganar el primer día de Exatlón Estados Unidos, haciéndolos acreedores a la opción de ingresar a la Villa Exatlón, un lugar con muchas comodidades y conformidades, mientras que el resto de los competidores se seguirán en el área común.