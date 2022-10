‘Exatlón México 2022’: All Star vuelve la siguiente temporada y ya se conoce a la primera atleta

Exatlón México se ha convertido en uno de los realitys más populares de TV Azteca, esto a pesar de que la sexta temporada recién se estrenó hace unas semanas, sin embargo, el alcance obtenido ha generado que ya se planee una segunda emisión All Star, en donde la producción pretendería reunir a los mejores atletas de la historia del programa.

El periodista Antonio Rosique fue el encargado anunciar esta gran noticia, pero ahora, a través de las redes sociales se habría revelado quién sería la primera competidora que estaría de vuelta con el objetivo de poner en lo más alto al equipo azul.

Por medio de la dinámica de preguntas y respuestas, la cuenta de Instagram @survexa_news, dejó entre ver que Antonieta Gaxiola probablemente es una de las participantes que volvería para darle el triunfo a su equipo y así posicionarse por encima de todos sus compañeros.

"Él (Daniel Corral) les súper confirmo que no volverá a Exa, pero una personita muy cercana a él de la temporada 1… que ya saben a quién me refiero está en pláticas para All Star segunda edición", se puede leer en la misteriosa publicación.

Fanáticos se mostraron emocionados

A pesar de que el anuncio no ha sido confirmado por ningún medio de comunicación, muchos fanáticos del azul se mostraron emocionados al enterarse que podría ser ella quien vuelva a las playas de República Dominicana.

Por otro lado, algunos creen que la cuenta se estaría refiriendo a Ana Lago, pero esto sería poco probable debido a que ya estuvo en la edición pasada. No obstante, se sabe que la cuenta en mención es bastante certera en sus filtraciones, sin embargo, aún se tendrá que esperar para conocer quiénes serán los que regresarán a los circuitos para conquistar el tan ansiado título.

