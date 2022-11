'Exatlón México 2022': Contendientes están furiosos con la estrategia de los Famosos

La competencia se pone cada vez más complicada en Exatlón México 2022. Durante el último programa, los miembros del equipo azul notaron una actitud extraña en uno de los suyos luego de que se enteraran de una nueva estrategia del conjunto de los Famosos.

Dicha táctica no le gustó para nada a los contendientes, quienes aseguraron que no volverán a caer en sus juegos. Roberta fue una de las participantes que denunció que sus rivales competían de una manera desleal.

Nueva táctica de los rojos

Los Contendientes no han pasado por buenos momentos dentro del set de Exatlón México 2022. Sin embargo, durante uno de los retos en la playa, algunos de sus integrantes comenzaron a notar una actitud extraña en dos de sus compañeros: Andrés y Fogel.

Después de la competencia, los azules exigieron explicaciones de los dos participantes. El primero en hablar fue joven atleta de 22 años, quien confesó de que ciertos miembros de los rojos se le acercaron y le pidieron que le regalaran algunos de los puntos en el desafío. Tales declaraciones no sentaron bien dentro del equipo.

Roberta de León fue una de las primeras en pronunciarse: "Se nos hizo muy mal de su parte, la verdad es que yo sí me enojé mucho, no con Fogel porque Fogel es una persona muy buena y creo que, en ese momento, se lo dijo un segundo antes de salir. No hizo nada más que reaccionar a eso y decirle que sí, yo creo que por la manera en la que se lo pidió Yahel".

No obstante, el resto de los contendientes se pusieron firmes y han tomado la decisión de no caer en su juego. "Al parecer, los rojos, nos están jugando chueco y no les vamos a seguir el cuento, porque no somos así, ni se lo vamos a regresar, simplemente los vamos a ignorar, pero ahora sí, la rivalidad va a estar más fuerte por lo que nos están intentando hacer", finalizó.