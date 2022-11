'Exatlón México 2022': Valeria hace un polémico gesto contra los contendientes

En el reciente episodio de Exatlón México 2022, los rojos y los azules volvieron a verse las caras en un día más de desafíos, pero al final los famosos serían los vencedores y Valeria Payén obtuvo la camiseta dorada.

La karateka de 25 años no tuvo mejor idea que celebrar su triunfo callando a sus rivales, un gesto que no les gustó a los contendientes. El mensaje de la competidora fue claro y parecía que estaba contenta con su accionar.

Valeria Payén quiere seguir callando bocas

Otro día de competencia llegaba a las playas de Exatlón México 2022, donde las rivalidades se pusieron muy tensas entre los miembros de ambos equipos. Pero serían las palabras de Emmanuel las que causarían muchas molestias cuando Valeria se terminó llevando la playera dorada, lo cual significaba otra derrota más para los contendientes en el circuito de supervivencia.

La atleta de los azules trató de sacarla de su lugar con una supuesta felicitación, pero desde un principio no tenía las mejores intenciones. "Sí lo sentí, aunque no quisiera grabármelo o quedarme con ello, sí sentí que me afectó un poco en mi circuito. Se me hizo fuera de lugar, una forma de desacreditar, de querer desacreditar el mérito. Fue tanto su coraje que intentó desacreditar con su comentario, super fuera de lugar", señaló la participante.

La respuesta de Valeria no se hizo esperar y le declaró lo siguiente a Emmanuel: "Estoy muy contenta de haber obtenido esa victoria que nos pone a salvo. No sé cuántas bocas callé el día de hoy, pero la que sí sé que callé fue de Emmanuel". El hombre fue uno de los más dolidos con la derrota ante la karateka, ya que piensa que su estrategia no es la correcta para conseguir la playera dorada.