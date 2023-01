'Exatlón México 2022': Estephanie está deprimida por no competir en el reality

Estephanie está pasando por un momento muy difícil en Exatlón México 2022. Como se recuerda, la integrante del equipo rojo sufrió una grave lesión hace un par de semanas, por lo que le recomendaron reposar hasta que pueda recuperarse. Sin embargo, ella se encuentra frustrada por no competir.

La concursante espera pronto volver a participar al lado de sus compañeros como lo hacía antes. Aunque no descarta abandonar el programa si su condición física no mejora.

La frustración de Estephanie

La joven de 27 años Estephanie Solís se encuentra desesperada por volver a los circuitos más osados que se hayan visto en la televisión mexicana. Como se recuerda, ella sigue recuperándose de la lesión que sufrió hace un par de semanas en Exatlón México 2022 y es que en su actual estado no puede hacer mucho.

"Llevo una semana afuera y llevó 22 años de mi vida haciendo ejercicios. Entonces creo que mi cuerpo ya sabe de lo que está hecho", declaró Solís. "En dado caso de que no se pudiera porque es más el dolor, pues no, ni modo", dijo un poco triste la competidora.

"Me siento frustrada, ya me desesperé que no pueda correr. A veces sí me dan ganas de regresarme a casa, pero, por otra parte, claro que quiero seguir en la competencia y quiero llegar hasta el final o hasta donde se pueda. También, me llega el pensamiento de que sí soy fuerte, que sí tengo el potencial para llegar justo al final", añadió.

Sin embargo, la participante ha aprovechado el tiempo para analizar a sus rivales: “He observado que a Dana ya se le quitó ese miedo, ya saben que son dos competidoras que, a fuerza, van a tener que pasar, sí o sí tienen que darlo todo, creo que les ha funcionado esto de las eliminaciones por parte de su equipo”, acotó.