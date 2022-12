‘Exatlón México 2022’: Roberta desata su ira contra Yahel por alianza con Valeria

La salida de Yann Lobo de Extalón México 2022 ha generado una serie de problemas entre los Contendientes y Famosos. De hecho, Equipo Azul asegura que el Equipo Rojo ha formado alianzas y que están divididos entre ellos.

Una de las más ofuscadas con esta situación es Roberta, quien estalló de cólera por un supuesto complot entre Yahel y Valeria.

Ante ello, Yahel recalcó que nunca le pidió ayuda a Josué en la eliminación, mientras que Liliana aseguró que los Rojos han formado algunos grupos internamente.

“Creo que no es un secreto el que los rojos, de verdad que, sí están muy divididos, no considero que sea algo nuevo “, recalcó.

Roberta, por su parte, cree que existe una alianza entre Valeria con Yahel Castillo. “Yo ya estaba muy segura de que iba por ellos, en eso ella se atravesó y dije: ‘Va a pasar adelante por los suyos’ y no me los pateo para que se fueran directito lejos. Me tuvo muy molesta y también me molestó que Estephanie por ejemplo lo estuviera apoyando y que ahora Valeria es su súper amiga, traen una alianza rara entre ellos”, subrayó.



‘Exatlón México 2022’: Roberta descarga su ira contra Yahel

Roberta manifestó su fastidio contra Yahel Castillo y recalcó que era un competidor un poco desleal y que estas actitudes las estaba aprendiendo Valeria.

“Yahel es igual de tramposo y hace esas mañas, siempre, entonces se le está pegando un poquito de lo que traen los rojos, siempre han sido muy de ir en contra de nosotros más que a favor de ellos; por ejemplo, en la línea de tiro ellos en vez de gritarse porras para el que de su equipo tire es más para tirarnos a nosotros y que no escuchemos y nos distraigamos”, declaró.