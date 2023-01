'Exatlón México 2022': Tzasna no aguanta la actitud de sus compañeros

Han pasado catorce semanas de competencia dentro de Exatlón México 2022 y debido a que la final del programa está cerca, los equipos han tenido que replantear sus estrategias para conseguir la victoria. Sin embargo, algunos de los atletas no están de acuerdo con las tácticas empleadas, una de ellas es Tzasna Carrasco.

Lee también: ‘Exatlón México’: Cuatro atletas pelearán por un pase a la edición All Star 2023 del programa.

La mujer de 31 años está molesta con la actitud que demostraron los integrantes de 'Los Famosos', y cree que parte de sus compañeros solo están por el porcentaje.

Ya no lo soporta

“Sin duda la actitud hoy en banca no fue la de siempre, me sorprendió un poquito, porque vamos en la semana catorce y esto no debería de seguirse presentando. Yo, la verdad, ya estoy muy cansada de sugerir a las personas de siempre", declaró Tzasna Carrasco.

“A Vale, a Steph... y veo a mucha gente como que muy cómoda y como muy tranquila, queriendo asegurar de alguna forma su porcentaje", continuó. Tzasna es una de las miembros más fuertes de los rojos, por lo cual sabe que su equipo debe volver a ganar en los desafíos ante sus rivales.

Lee también: 'Exatlón México 2022': Estephanie está deprimida por no competir en el reality.

“Eso me da un poquito de tristeza. Creo fielmente en el trabajo en equipo. Sé también el equipo que tengo y sé que la batalla más fuerte que voy a tener va a ser con mi propio equipo”, finalizó.

Ella es consciente que si quiere ganar Exatlón México 2022 va a tener que vencer a todos los rivales que le pongan al frente, inclusive si se trata de sus compañeros. Carrasco espera que su equipo logre reponerse y así sigan dominando dentro de las playas más demandantes que se han visto en la televisión mexicana.