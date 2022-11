‘Exatlón México 2022’: Yann descubre que Emmanuel planea traicionar a su equipo

La competencia en Exatlón México 2022 se pone cada vez más tensa. De hecho, los participantes están empezando a planear sus estrategias para mantenerse en competencia. Uno de ellos sería Emmanuel Chiang, quien tiene pensando traicionar a su equipo, información que podría ser utilizada por los Famosos para desestabilizarlos. ¿Qué cosa?

Yann tiene información de Emmanuel

Yann, uno de los miembros del equipo de Famosos, tuvo la suerte de escuchar información sobre los problemas que tienen los Contendientes. Y aunque no sea una ventaja física, podría ser de ayuda para los próximos programas.

“Tuvimos el juego por la ventaja, una ventaja que es física, que es el proyectil extra. Yo no jugué, pero estuve de aquí para allá, entre bancas, entre circuitos, hablando con la gente. Y, no sé sí es una ventaja, pero saque información, ya no es una ventaja física, ni es tangible, pero es valiosa”, contó el participante de los Famosos.

Pero, ¿a qué se refiere Yann? Resulta que escuchó a Emmanuel decir que estaba dispuesto a sacar a sus propios compañeros como estrategia para ganar algunas competencias.

Rojos vuelven a la Villa 360 y reciben nueva integrante

Después de semanas difíciles, los rojos pudieron pasar la noche en la Fortaleza 360 donde tuvieron su merecido descanso en respectivas camas, unas duchas y comida ilimitada. Como parte de su recompensa, también pudieron leer las cartas de sus familias, lo que fue un momento muy emotivo y más de uno derramó lágrimas.

Por otro lado, una nueva competidora llegó a Exatlón México. Yamileth Escárcega, lanzadora de jabalina de 24 años, llegó para ser parte del equipo de Los Rojos como apoyo para seguir ganando y sumando puntos.