Valeria a su equipo de ‘Exatlón México 2022’: “No vengo a hacer amigos”

La competencia en Exatlón México 2022 se está viviendo al máximo. Por ello, no sorprende que algunos de los participantes tengan problemas con sus compañeros. Este es el caso de Valeria, quien se sinceró con su grupo dejándoles en claro que tiene una personalidad bastante seria y no era de hacer amigos.



‘Exatlón México 2022’: Valeria enfrenta a sus compañeros

Durante una plática, Valeria decidió arreglar sus diferencias con los miembros de su equipo. “Si algo les molesta, quiero que me lo digan. Y si no pueden, me lo hacen saber lo antes posible. Yo soy una persona muy seria (…) No vengo a hacer amigos, no tengo la intención de caerles bien, pero tampoco quiero caerles mal”, señaló.

Durante las confesiones, la participante de Exatlón México 2022 señaló que ella no era una persona muy expresiva y que nunca la iban a ver celebrando. Además, reconoció que muchas veces no se ha dado cuenta que sus actitudes podrían ser malinterpretadas por sus compañeros.

“Yo, verdaderamente, sí soy muy seria y siempre me trago las cosas, no sé, si pierdo me frustro, si gano a veces, aunque gane un punto no salgo sonriendo”, acotó.

‘Exatlón México 2022’: Famosos llegan a un acuerdo con Valeria

El momento de las confesiones fue aprovechado para que otros miembros de los Famosos expresaran sus sentimientos frente a la actitud de Valeria. Yann Lobito reveló que -a veces- no sabía si su compañera estaba molesta con él porque, durante la competencia, los ignoraba cuando hablan.

“Cuando gana y le dices ‘¡Bien, Vale!’ No te da el puño, está viendo hacia enfrente como si tú fueras transparente, no te contesta; entonces como que no acabas de saber si le caes bien, si le caes mal, si está cansada, si está enojada. Tal vez, le causó un poco de conflicto el convivir con tantas personas, con diferentes formas de ser. Ahora falta ver la parte física que no siempre va de la mano con la actitud”, indicó Lobito.

Finalmente, el grupo de los Famosos de Exatlón México 2022 llegaron al acuerdo de comentar entre todos aquellas cosas que les disgustaban o no estaban de acuerdo para que los problemas no se traspasaran a la competencia.