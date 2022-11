‘Exatlón México 2022’: Yann Lobito hace increíble revelación sobre Roberta

Exatlón México 2022 está dando de qué hablar en los últimos capítulos no solo por la gran competencia que hay entre los dos equipos y el nivel de dificultad de los retos, sino también por lo que sucede entre los participantes.

Yann deja sorprendidos a todos por hablar de Roberta

Hace poco, unas declaraciones de Roberta sobre Yann pusieron al público de cabeza. Y es que ahora se rumorea que podría nacer un nuevo romance en el programa. Esta vez ha sido Yann quien ha dejado a todos boquiabiertos con declaraciones sobre ella.

Lee también: 'Exatlón México 2022': los contendientes están tristes por la partida de 'Yetus'

Todo comienza cuando Yann se encontraba compitiendo en una de las pruebas y no logró pasar de ronda. Roberta fue una de las primeras en apoyarlo y darle palabras de motivación, gesto que fue muy bien tomado por el competidor.

“Oigan, yo que no gané nada, ni pasé a la segunda ronda, pero les puedo contar algo, cuando estaba preparándome para pasar la Bobe me echó porras. La escuché y dije ‘Voy a competir con el corazón”, expresó Yann a sus compañeros.

Roberta fue quien inició este romance

Cabe recordar que hace unos días, Roberta recibió el auxilio de Yann en una de las pruebas en donde había salido por un golpe y a raíz de esto, la participante le confesó que sentía una atracción por él.

Lee también: ‘Exatlón México 2022’: Roberta confesó el amor que tiene por Yann Lobito

“¿Es ilegal enamorarte de un rojo? -Si es ilegal enamorarte de un rojo, que me esposen y me encarcelen. La verdad en el circuito cuando salí al agua e intenté salir a tomar aire, pero me gustó mucho sentir ese apoyo por parte de los rojos, en especial de Yann”, fue lo que dijo Roberta.

Todo hace indicar que la audiencia está siendo testigo del nacimiento de un nuevo romance, aunque todavía no haya nada confirmado. Así que estarán atentos a lo que pueda pasar en la convivencia entre ellos y qué muestran en los demás programas.