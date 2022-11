‘Exatlón México’: Famosos pelean por falta de organización en los entrenamientos

La competencia en Exatlón México se pone cada vez más difícil y los competidores se esfuerzan en los retos para ser los vencedores. Fuera de eso también se preparan para llegar en forma a los retos. Sin embargo, el equipo de los Famosos ha discutido porque no se organizan al momento de entrenar.

Famosos pelean por falta de organización en entrenamientos

Luego de la derrota que sufrió el equipo de los Famosos a manos de los contendientes, hizo que el equipo decida entrenar el doble y así no dar más ventajas, pero han tenido ciertos contratiempos porque todavía no se han puesto de acuerdo con los tiempos.

Esta vez fueron las chicas quienes han protagonizado algunas discusiones, ya que algunas no han llegado a un acuerdo para entrenar de la misma manera que las demás, ya que Mayran, Valeria y Estephanie están allí todo el tiempo.

“A veces nos turnamos como para entrenar, entonces yo a veces estoy entrenando y digo bueno voy a aguantar poquito, voy a descansar un poquito para que otro de mis compañeros pueda entrenar e incluso me espero hasta que los tiros estén solos”, expresó una de las integrantes del equipo de los famosos.

Aseguraron que quien es un poco egoísta es Mayran. “Siento que May no está siendo tan compartida en ese aspecto. Yo también, ya por eso dije que no voy a decir nada, que dicen que jetona, que todo me parece mal. Que somos las dos contra los ocho”, señaló la participante.

Los famosos siguen siendo un grupo unido

A pesar de las discusiones, los Famosos aseguran que son un grupo unido y todas son compañeras. “Mis compañeras ya me habían platicado, que May desde un principio como que se acercó un poquito más a los niños, como que se entiende más con ellos, pero la verdad no tenemos las mismas pláticas, pero no nos llevamos mal ni mucho menos”, indicó.