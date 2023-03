Fabio Agostini defiende a Jossmery Toledo tras ampay con Paolo Hurtado: “El culpable es él, ella está soltera”

Fabio Agostini salió a defender a Jossmery Toledo luego de que fuera a ampayada con el futbolista Paolo Hurtado. El español señaló que el único responsable era el deportista, pese a que la Tombita sabía que estaba casado y tenía tres hijos.



Fabio Agostini respalda a Jossmery Toledo

En una reciente entrevista con El Popular, Agostini aseguró que su expareja no hizo nada malo porque ella está soltera y podría estar con cualquier persona. Además, señaló que las críticas venían de una sociedad machista.

“Lo que puedo decir es que vivimos en una sociedad machista. Ella está soltera y puede hacer lo que quiera con su vida. El culpable aquí es él, no sé por qué tanto con ella”, comentó en un primer momento.

“Aquí el problema es de él porque está casado, ella está soltera. ¿Cuál es el problema? Si la cosa fuera al revés, ¿entonces la culpa es de Jossmery? Es mi manera de pensar, él está comprometido, no la persona que está soltera. Si yo estoy casado, la culpa es mía, no de la otra persona que está soltera”, complementó.

Fabio Agostini niega conocer a Paolo Hurtado

Al ser consultado sobre Paolo Hurtado, el exchico reality indicó que no lo conocía y prefería no hablar de él. Sin embargo, reiteró su apoyo a su expareja Jossmery Toledo. “No lo conozco. Por eso, no voy a hablar mal de él. No sé quién es. ¿Y quiénes son las que acusan a ella? Unos angelitos, ¿no?”, acotó.

Por otro lado, el hermano de Bruno Agostini reveló que no le tenía rencor a la Tombita, quien en el pasado lo acusó de haber publicado sus videos íntimos. “Eso ya pasó, ni me acordaba”, expresó el ‘Galáctico’.