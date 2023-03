Rosa Fuentes confesó que Paolo Hurtado estaba organizando renovación de votos mientras la engañaba con Jossmery Toledo

Rosa Fuentes se encuentra atravesando un duro momento. Después de la traición de Paolo Hurtado, reveló que el futbolista estaba organizando una fiesta sorpresa como parte de aniversario de bodas. Además, confesó que renovarían votos.

El extenso mensaje de Rosa Fuentes

El pasado jueves 23 de marzo, Rosa Fuetes confesó que el centrocampista planeaba celebrar una fiesta por su aniversario y después renovarían sus votos. Sin embargo, todo terminó mal para ella después de descubrir el engaño de Paolo.

"Desde hace algún tiempo, espero cada 23 de marzo con emoción, con recuerdos hermosos, con nostalgia... busco mi mejor foto y posteaba lo feliz y orgullosa que estaba por cumplir un aniversario más, mis amigos saben que un 7 de diciembre o un 23 de marzo son fechas muy especiales para nosotros, hoy me enteré de que PH (Paolo Hurtado) estaba organizando una fiesta, al parecer íbamos a renovar votos o algo así y todo sería una gran sorpresa de amor para mí... Y qué tal manera de sorprender a la mujer que decía amar, ¿verdad?", redactó Fuentes en sus redes sociales.

De igual manera, decidió dirigirse a sus pequeños y les prometió que no se rendiría. "A mis hijos decirles que son el motor de mi vida y la razón principal que tengo para salir adelante, que se pueden formar castillos sin rey y aún sí todo seguirá bien, que nuestro futuro no se verá empañado por las ineptitudes de una persona que no sabía el significado de la palabra LEALTAD", acotó Rosa.

Cerrará todas sus redes

Por último, ella señaló que será la última vez que se pronuncie en las redes sociales, ya que planea usar su tiempo para cuidar a su familia.

"Hoy 23/03/2023 escribo el último capítulo de lo que fue mi historia, un día como hoy comenzó y también terminó. A partir de mañana quiero volver a recuperar el anonimato, volver a ser una mujer común y corriente y una madre soltera más a las estadísticas, pero entera... Me siento preparada para levantarme y continuar, pues al final les cuento que la capitana del barco siempre fui yo", puntualizó Fuentes.