Fiorella Retiz se confiesa: "Nunca he sido infiel. Me enamoro muy fácil"

Fiorella Retiz saltó a la fama tras ser ampayada con el conductor de televisión Aldo Miyashiro. Meses después de la polémica, la comunicadora se confesó con el periodista Giancarlo ‘Flaco’ Granda en su canal de YouTube Tiempo Muerto.

En un pasaje de la entrevista, la exreportera de la Banda del chino confesó ser muy enamoradiza. A pesar de la polémica que protagonizó con Miyashiro, aseguró que aún sigue creyendo en el amor.

“Soy una persona que ama el amor, me encanta, me enamoro muy fácil. A pesar de las cosas trágicas y feas que me pasado, nunca he dejado de creer en el amor”, confesó la comunicadora.

Asimismo, al ser interrogada sobre si alguna vez ha traicionado a alguna de sus exparejas, aseguró siempre haber sido fiel.

“No, nunca he sido infiel, pero si me han sido (infiel)”, afirmó la comunicadora.

Sobre cómo ha descubierto las infidelidades de sus exnovios, la reportera reveló que tiene un sexto sentido que le permite estar en el lugar y a la hora correcta.

“Soy de las personas que tiene la mala suerte de estar en el lugar preciso, en el momento preciso, a la hora precisa y aparece todo. Siempre digo ‘tengo que ir a este lugar’, soy y encuentro todo (un ex con otra mujer)”, agregó.

¿Cómo empezó a aparecer en las portadas de espectáculos Fiorella Retiz?

Fiorella Retiz se convirtió en la protagonista de las portadas de los medios de espectáculos y farándula tras ser ampayada en situaciones cariñosas con Aldo Miyashiro.

El conductor de la Banda del chino aún mantenía una relación con su esposa y madre de sus hijos, Érika Villalobos. Tras la difusión de las imágenes, el actor y la comunicadora se convirtieron en el blanco de las críticas de los usuarios de las redes sociales y la prensa de espectáculos.