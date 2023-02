Fiorella Retiz calificó de "injusto" su despido tras 'ampay' con Aldo Miyashiro: "Tenía un niño que mantener"

La exreportera de La banda del chino, Fiorella Retiz, comentó que vivió una pesadilla, luego de ser 'ampayada' con Aldo Miyashiro. Además, comentó que estaba preocupada por el acoso que recibía en redes sociales y su despido.

Fiorella Retiz asegura que pretendientes le ofrecen dinero por una cita



Fiorella Retiz fue entrevistada por Giancarlo Granda en su canal de YouTube 'Tiempo muerto'. Luego que las cámaras del programa de Magaly Medina la encontraron junto a Aldo Miyashiro, confesó que tuvo que afrontar momentos difíciles.

Asimismo, comentó que tiene varios pretendientes. Algunos de ellos -incluso- le ofrecen dinero para salir con ella. "No sé la manía de la gente por escribirme (por redes sociales) y ofrecerme plata para que sea su novia", relató la reportera.

Por otro lado, dijo que comenzó a llevar terapia psicológica debido a la fuerte ola de comentarios en su contra. "Tengo psicóloga desde el año pasado. Lo que hace es proteger a tu familia en todo caso. Cuando viven contigo y saben la clase de persona que eres, no necesitas muchas explicaciones", contó Fiorella.

Sufrió en el aspecto laboral

Finalmente, Retiz confesó que tuvo miedo de no encontrar trabajo, pues tiene un hijo que aún depende de ella. "Se me cerraron bastantes (puertas) y me preocupó porque tenía un niño que mantener. Me pareció un poco injusto porque laboralmente he sido impecable", declaró la modelo.

Por último, reveló que tuvo que bloquear los comentarios que recibía en las redes sociales. "Estaba expuesta a todo tipo de acoso. La gente me dice que soy exagerada, pero hay alguien que te pone una cámara en la cara y te hace las mismas preguntas las 20 veces que se ponen (afuera) de tu casa", exclamó Fiorella.

@grandagiancarlo ¿Te lo vas a perder? 🤔 Escogió Tiempo Muerto para hablar. 🎙️☠️ Fiorella Retiz este lunes 27 a las 8:00 pm. Suscríbete y mira la entrevista con el link de mi BIO. 📲 ♬ sonido original - Giancarlo Granda