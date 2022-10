'First dates': hombre de 90 años da tips para mantenerse sexualmente activo

Una nueva pareja llegó a First dates con la finalidad de encontrar el amor. José Manuel de 90 años y Fuencis de 85 fueron citados en el local, pero el encuentro no fue cómo lo esperaban.

Mientras la mujer buscaba un hombre elegante que la acompañara en el baile, el adulto mayor no tuvo temor en entrar en confianza y hablar con la producción sobre sus métodos para tener una vida sexual plena todos los días de su vida.

José Manuel en 'First dates': “Los roces hacen el cariño”

Con aire divertido y juvenil, José Manuel acudió puntual a su cita y se enfrascó en una charla con Carlos Sobera donde dio algunos tips para triunfar con las mujeres, en especial en el terreno sexual.

"En invierno, sin bragas ni calzoncillos y la pierna por encima; en verano, desnudos (...) Los roces hacen el cariño", confesó el adulto mayor. Además, recalcó que con esta táctica mantenía relaciones sexuales todos los días.

Sobera aconsejó al participante no hacer ese tipo de comentarios frente a su cita. Sin embargo, cuando Fuencis llegó, descartó por completo la posibilidad de tener una relación con José Manuel por su simple apariencia.

Fuencis : “Buscaba a alguien elegante”

Desde que lo vio, Fuencis supo que no funcionaría. Aunque José Manuel se mostró amigable y caballeroso, cuando le dijo que tenía 90 años y que había sido camionero por 44 años, hizo temblar a la madrileña.

Fuencis criticó su forma de vestir y se retiró despavorida, pese a la insistencia del conductor de quedarse a la cena. "Es distinto a lo que estoy acostumbrada. Mi marido era más señor, más elegante bien vestido (…) No me gusta nada. ¿Podrías cancelarlo, por favor?”, señaló completamente nerviosa y al cabo de unos segundos cogió su cartera y se fue.

El desplante no molestó para nada a José Manuel, quien se quedó tranquilo conversando en la barra con la producción de First dates. “No me ha molestado mucho, no iba hacer pareja con ella. Primero por la distancia y segundo la veo muy chiquita”, confesó.

Asimismo, el nonagenario preguntó si tenían “otra” para no perderse la cena. "Quiero volver. Busco una compañera cariñosa, una novia. Quiero compartir lo que me quede de vida", reveló.