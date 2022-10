‘First dates’: soltera de 85 años sale corriendo del restaurante al conocer la edad de su cita

Fuencis llegó a First Dates con el objetivo de encontrar a una persona educada que esté siempre con ella y que comparta su pasión por los boleros. Por ello, la producción del programa decidió que la persona correcta para compartir una cita con la mujer era José María, un hombre de 90 años que llegó al restaurante con mucha energía.

"Me tienen que poner la canción 'Mi Huelva tiene una ría', para bailar un pasodoble", le dijo el hombre a Sobera sorprenderla cuando ingrese.

No era para ella

Desde que ingresó al restaurante, Fuencis se sintió incómoda con la situación, pues sabía que José María no era el indicado para ella. "No me gusta nada. No es mi tipo", dijo la mujer al ver a su cita.

El conductor le consultó a la mujer si estaba segura de su decisión, a lo que ella respondió lo siguiente: "Estoy segura, no estoy acostumbrada a este tipo de cosas. Mi esposo era totalmente diferente, no me siento cómoda".

Cuando empezaron a conversar, José María bombardeó de preguntas a su cita, algo que no le gustó para nada a la mujer. Finalmente, al notar su incomodidad, Carlos Sobera se acercó a ella para conversar al respecto, a lo que ella le dijo "No me gusta nada. ¿Podemos cancelarlo, por favor?".

El presentador entendió completamente a la mujer de 85 años y procedió a cancelar la cita. Posteriormente, acompañó a Fuencis a la puerta para que ella pudiera irse tranquila a casa.

Carlos sorprendido con la confesión de José María

Antes de que Fuencis llegara al lugar de la cita, José María reveló cuáles eran sus secretos para conquistar a las mujeres en la cama. "Tengo un sistema en la cama con las mujeres para darles cariño y me dan vida. De invierno, sin nada, sin bragas ni calzoncillos y la pierna echada por encima. Y de verano, desnudos los dos".

El presentador se mostró muy sorprendido al escuchar las curiosas declaraciones del jubilado y señaló haberse quedado impactado. "¿Qué me estás diciendo? Me he quedado helado".