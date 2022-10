'First dates': mujer asegura que las mujeres de Córboba son "gordas y envejecidas"

First dates sigue dando de qué hablar. Esta vez no fue por una cita o por un piropo, sino por la opinión de una mujer que se convirtió en tendencia en las redes sociales.

La cita entre Beatriz y Juan se hizo viral

Beatriz y Juan tuvieron una cita en First dates y desde el primer minuto se notaba que las cosas no iban a salir muy bien. El hombre comentó que Beatriz le parecía bastante femenina; sin embargo, la mujer indicó que Juan no era su tipo, pero decidió continuar con la cena para no hacerle un desplante.

Juan buscó iniciar primero la conversación con el tema de viajes y contó su experiencia al haber recorrido algunas partes del mundo. Sin embargo, Beatriz le reprochó eso al decirle: "No conocemos España y nos vamos al extranjero".

Finalmente, el momento entre ellos dos finalizó y no habrá otra cita entre ambos. Lo que Beatriz sí aseguro era que, si él le pagaba la cena, posiblemente le habría dado otra oportunidad.

Beatriz fue polémica desde el principio

Aunque eso no fue todo lo que llamó la atención de la señora. En sus declaraciones previas al programa indicó se refirió a las mujeres de su tierra: "Las de mi pueblo están todas envejecidas, gordas, no se visten como yo y entonces yo soy de una manera de ser que me gustaría una persona que fuera de la misma manera de ser que yo".

Para terminar, demostró tener un ego muy alto cuando comentó lo siguiente: "No es que yo me lo diga, porque no me quiero echar flores, pero por lo que me dicen, no se creen que tenga 73 años. Yo, cuando ven a mi hija y me ven a mí me dicen: mira, la hermana mayor".

