‘First dates’: soltera explicó su identidad y generó más de un debate en el programa

First dates del último 13 de octubre estuvo lleno de citas. Pero, la que protagonizó Amalia y Anta generó cientos de comentarios por la peculiaridad de las declaraciones de la primera.

Amalia habló sobre su identidad sexual

Amalia llegó al set muy decidida en lo que buscaba. Pero, antes explicó algo sobre ella. "Me defino como no binaria, no me identifico ni con el género masculino ni con el femenino. Mis pronombres son ella, elle, él... cualquier cosa mientras no me llames señorita o señora".

El conductor del reality, Carlos Sobera, indagó un poco más sobre el tema, a lo que la participante respondió: "Siempre digo que soy transmaricabibollo, todo, porque el conjunto de todo lo anula".

Amalia y Anta tuvieron una cita perfecta

Por otro lado, su cita, Anta, también dejó en claro su manera de ser: "Me considero una chica trans no binaria, que sexualmente prefiere a las chicas y a personas no binarias. Me encanta jugar al fútbol y me considero una chica que no está dentro de los estándares de la feminidad".

Desde el primer momento en que se vieron, se sintió una conexión especial entre ambas. El primer tema de conversación de ambas fue saber cuáles eran sus pronombres y así saber cómo referirse mutuamente.

Un tema que quizás pudo causar cierta diferencia era el tema de la edad, ya que Anta tiene 31 años mientras que Amalia recién había cumplido los 22. Sin embargo, esto no pasó y todo siguió perfecto en la cita. "Siempre voy con gente más joven que yo" confesó Anta.

Fue bastante tiempo en donde ambas conversaron de todo, tanto así que les quedó corto el tiempo. Como era de esperarse, coincidieron en que sí habrá una segunda cita porque se sintieron muy cómodas juntas.

‘First Dates’: Soltera explicó su identidad sexual y se hace viral

difusion