Soltero de 'First dates' descubre la mentira de su cita: "Dice que le gusta el cine, pero la última película que vio fue 'Avatar'"

Este miércoles, el restaurante de First dates recibió a nuevos solteros en busca del amor. En esta ocasión, Cristina y James tuvieron una cita, pero las cosas no salieron bien. ¿Qué sucedió?

Cristina y James se conocieron en ‘First dates’

Cristina, de 42 años, se describió a sí misma como una persona muy "alocada y abierta", por lo que espera encontrar un hombre para vivir al límite. Por su parte, James, de 34 años, es un hombre divorciado y con hijos, en búsqueda de una mujer con la que comparta aficiones.

Aunque la primera impresión que tuvieron fue buena, Cristina no estuvo muy entusiasmada al enterarse que James se casó muy joven y tuvo hijos, siguiendo los patrones establecidos por la sociedad. “Eso no me gusta. Yo en una relación no busco seguir unos cánones (noviazgo, boda, hijos, etc.) porque eso no va conmigo”, explicó la soltera.

La mujer comentó que había tenido relaciones amorosas buenas y algunas malas. Además, reconoció que no había tenido una pareja estable en mucho tiempo.

James descubrió la mentira de Cristina

Durante la cita, la pareja empezó a conocerse mejor y descubrieron que tenían el deporte como una afición similar. Sin embargo, cuando Cristina dijo que le gustaba mucho el cine, su respuesta dejó muy sorprendida a su cita: “La última que fui a ver al cine, creo que fui a ver la de Avatar”.

Antes esto, James no pudo evitar mostrarse confundido. “Me ha dicho que le gustaba el cine, pero esa película es de los 90”, comentó. Cabe recordar que la película dirigida por James Cameron se estrenó hace 13 años. Sin querer, Cristina había dejado en evidencia que no era muy amante del cine como se presentaba. “Me ha hecho gracia y me ha parecido chocante a la vez”, añadió el soltero.

Al final de la cita, ambos estuvieron de acuerdo con que era mejor seguir en su búsqueda de una pareja. James aseguró que no había “feeling” entre ellos, mientras que Cristina comentó que no eran “para nada afines” y agregó que “no me ha llamado ni su personalidad”.