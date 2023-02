Florcita Polo abandonó el set de ‘América hoy’ por burlas sobre su versión de la canción de Shakira: "Dije bien claro que no iba a hacer payasadas"

América hoy ha sido tendencia en las últimas horas debido a un incidente con Florcita Polo. La hija de Susy Díaz fue la invitada especial del programa, pero se fue del set muy molesta debido a las críticas de Janet Barboza y Ethel Pozo.

Florcita Polo se molestó con conductores de 'América hoy'

El programa mostró una parodia que obligaron a hacer a Flor Polo sobre la canción de Shakira y Bizarrap. Tras esto, Ethel Pozo y compañía comenzaron a criticar la presentación que había hecho. Esto provocó la molestia de la artista, quien no se quedó callada.

"Señora, disculpe, pero -al menos- canto más entonada que usted", expresó Florcita luego del comentario que hizo Janet Barboza.

La hija de Susy Díaz indicó que lo único que han querido hacerle a ella es criticarla: “Molesta porque me han hecho grabar eso ayer en la noche. Me han dejado pocos días y ustedes me querían malograr aquí en vivo y yo me retiro porque no es justo”.

Florcita Polo arremete contra producción de 'América Hoy'

La incomodidad de Flor continuó e indicó que no iba a permitir que el programa la haga hacer payasadas: “Me han obligado y yo he estado ronca, he hecho lo que he podido, no me van a criticar tampoco. No me van a traer para hacer payasadas”.

Por último, la artista le expresó a las conductoras que no quería perder su tiempo en tonterías: “Lo digo así porque así ha sido. No me parece, yo le dije bien claro a la persona que trabaja conmigo que no iba a hacer payasadas. Y si ustedes se están burlando, allá ustedes, yo no voy a perder el tiempo en tonterías”.