Johanna San Miguel encaró a los guerreros tras su bajo desempeño: "Los invitamos a que regresen a sus casas"

Johanna San Miguel envió un fuerte mensaje al equipo de los guerreros, tras ver que su equipo obtuvo menos de la mitad de los puntos que los combatientes. Pero no solo eso, la conductora de Esto es guerra amenazó con hacer cambios si no mejoran e incluso los invitó retirarse debido a su falta de compromiso.

El contundente mensaje

Luego de ver los resultados de la competencia, Johanna San Miguel se molestó con su equipo por no esforzarse al cien por ciento. "Guerreros por favor basta ya de relajos, basta ya de recreos sino personalmente iré hasta el productor y pediré cambios. (...) Hay una final en marzo y si no están a la altura del equipo de los guerreros, los invitamos cordialmente a que regresen a sus casas. No podemos estar perdiendo", les recrimino.

Asimismo, la conductora de televisión señaló que deben ser respetuosos con los fans de los guerreros, razón por la cual no pueden seguir perdiendo. "Si no están comprometidos o no quieren estar aquí, la salida está allí. No podemos seguir perdiendo. Esto aplica a los veteranos, a los nuevos, a todos", declaró.

Sobre “Esto es Guerra 2023”

El programa Esto es guerra, es uno de los más populares de la televisión peruana. Como se recuerda, el año pasado, luego de su primera década al aire, se creía que sería el adiós definitivo, pero la productora mencionó que habría sorpresas. Para ello se realizaron nuevas audiciones con el fin de actualizar la imagen del mismo.

"Nada es para siempre. Este año se creía que con los 10 años sería el fin, pero se levantó de las cenizas como el ave fénix. EEG se fue refrescando con el casting nacional. Tenemos 70 finalistas a nivel nacional", declaró la productora Mariana Ramírez del Villar.