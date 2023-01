Florinda Meza estalla sobre un posible romance con Carlos Villagrán: “¿Me imaginan con un pend...?”

Florinda Meza se mostró muy enojada cuando le preguntaron sobre un supuesto romance con Carlos Villagrán mientras grababan El Chavo del 8. Sin embargo, esta supuesta relación fue confirmada por el propio intérprete de Quico.

Florinda Meza habla sobre el supuesto romance con Carlos Villagrán

En una entrevista con Adela Micha, Florinda Meza fue cuestionada sobre este tema. La actriz no ocultó su incomodidad y comparó a Carlos Villagrán con su difunto esposo Roberto Gómez Bolaños.

“De ese no voy a hablar, principalmente, ¿tú conociste a Roberto? Un hombre muy inteligente. ¿Me imaginas a mí con un pendej**?”, fue su respuesta.

Lee también: Carlos Villagrán se despide de ‘Quico’: “Llegó el momento del adiós”

Asimismo, Meza aseguró que no quería hablar de ciertos temas porque hay personas que la atacan solo para obtener publicidad y que ella no estaba dispuesta a caer en el juego.

Carlos Villagrán confirmó el romance

Sin embargo, años atrás, el propio Carlos Villagrán confirmó que tuvo un romance con Florinda. Fue en una entrevista con el programa argentino Quédate donde surgió la pregunta.

Contrario a las palabras de Florinda, el actor de Quico aseguró que fue ella quien buscó iniciar el romance, mientras ambos grababan El Chavo del 8.

Lee también: María Antonieta de las Nieves es acusada de racista por comentario sobre imitadoras de color

“No fue una cosa así, escandalosamente de que anduvimos juntos y eso, es más, te digo, casi no me gusta decirlo porque la gente me lo toma a mal, pero en este caso fue así: yo no anduve con Florinda, Florinda anduvo conmigo”, declaró Villagrán.