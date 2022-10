Florinda Meza reveló que no vive rodeada de lujos como todos creen

Tras la difusión de varios rumores sobre las supuestas ganancias que acumuló Florinda Meza mientras trabajaba junto a Roberto Gómez Bolaños, la actriz decidió salir al frente y aclarar el tema.

En conversación con el programa matutino Sale el sol, Meza aseguró que la información es totalmente falsa y que actualmente estaría viviendo en una colonia de bajos recursos llamada Del Valle, ubicada al sur de la Ciudad de México.

Asimismo, la mexicana señaló que su manera de vivir siempre fue muy sencilla a pesar de que la gente pensara lo contrario. “Ojalá fuera cierto, nombre, qué bárbaro, que tontería tan grande, siempre he batallado, Roberto lo decía, ‘tenemos mucho menos de lo que la gente cree, pero más de lo que soñé’, porque sabíamos vivir sencillamente”.

No obstante, agregó que actualmente no vive en un barrio lujoso, sino todo lo contrario. “Yo no vivo ni en el Pedregal, ni en las Lomas, vivo en la Colonia del Valle, que es una colonia proletaria”.

¿Cómo es la colonia del Valle?

A pesar de no ser considerada una de las zonas más caras de la Ciudad de México, sus calles se caracterizan por colindar a avenidas como Eugenia, Tlalpan, Viaducto, Insurgentes y Churubusco.

Cabe resaltar que el lugar en mención está abarrotado de edificios y viviendas que fueron construidos hace más de 70 años. Además, se tiene conocimiento que el promedio de renta de esta zona iría aproximadamente desde los mil dólares hasta los dos mil dólares mensuales, mientras que los departamentos costarían entre 800 a mil dólares mensuales.

La colonia en mención cuenta con propiedades de estilo francés, las cuales fueron construidas durante el Porfiriato. También se pueden encontrar plazas comerciales, edificios modernos, gran cantidad de bares, trabajos, diversidad histórica, cultura e incluso gastronómica.





