Gabriela Herrera arremete contra Yahaira Plasencia: "Tiene un pasado oscuro, es déspota y egocéntrica"

La pelea no tiene cuando acabar. Gabriela Herrera, quien fue refuerzo en La gran estrella, arremetió contra Yahaira Plasencia luego de los últimos altercados que tuvieron en el programa.

Según declaraciones de la propia cantante en Magaly TV, la firme, la salsera era una egocéntrica, déspota y con un pasado oscuro.

"Ella quiere ser la única y tiene que entender que hay más que quieren salir, y eso es algo que ella no está entendiendo. Todos sabemos que tuvo un oscuro pasado. Su manera de querer ser la única y de tener egos la disminuyen como artista. Con esa actitud, muy déspota y egocéntrica, la hace ver mal", indicó Gabriela Herrera en su momento.

Gabriela Herrera está cantando con Sergio George

En otro momento de la nota, Herrera indicó que indicó que se siente contenta de iniciar con su carrera musical con Sergio George. “Empezar tu carrera musical con alguien como Sergio, que es el gran maestro, es impresionante. Qué mejor valor te puede dar eso de que sí puedes hacer algo bueno”, indicó.

En ese sentido, le envió un mensaje a la expareja de Jefferson Farfán. “Con quien yo he conversado es con Sergio, no con Yahaira. Él es el que se encarga de tener más artistas, si es lo que quiere o le conviene, no a Yahaira”, sentenció.