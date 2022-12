Gabriela Herrera de malas: GV Producciones la multó con 56 mil soles por declarar en 'Amor y fuego'

Gabriela Herrera fue abordada por los reporteros de Magaly TV, la Firme y reveló que GV Producciones la había multado con 56 mil soles por haber declarado a otros programas.

Como se recuerda, Gisela Valcárcel anunció la eliminación de la participante en El gran show por haber incumplido su contrato.

Lee también: Gino Pesaressi sobre presunto favoritismo en 'El gran show': "Yo nunca he sido amigo de productores"





Gabriela Herrera fue multada por Gisela Valcárcel

La exparticipante de El gran show estuvo en ATV grabando un sketch con Jorge Benavides y a su salida fue entrevistada por los ‘Urracos’ de Magaly Medina.

“Me dicen que no hable del tema, cada cosa que yo hago me la mandan por WhatsApp y me tienen amarrada porque a mí me encantaría hablar y decir lo que pienso pero no puedo porque me gano un problema”, comentó la cantante.

Además, reveló que no quería seguir hablando porque podría ser nuevamente multada por GV Producciones.

“Nos ha contado que le han mandado dos cartas notariales y le están cobrando 56 mil soles... ella dice por qué me van a multar si hay otros participantes de El Gran Show que han declarado a otros programas... lo que pasa es que tú fuiste a rajar de tu jefa”, comentó Magaly.

Gabriela Herrera arremete contra ‘El gran show’

Tras su eliminación de El gran show por haber declarado a Amor y Fuego, Gabriela Herrera no dudó en tildar de “hipócritas” al resto de participantes, pues considera que han hecho cosas peores que ella.

Lee también: Rodrigo González asegura que expulsaron a Gabriela Herrera de ‘El gran show’ por no ser "chupamedias"

“Siento que muchos fueron hipócritas. A la gente no le gusta que le digan la verdad en la cara y eso está mal (...) Este mundo es tan raro. Hemos visto, imagínate, regresar a personas que han hecho peores cosas y mira, están ahí parados”, declaró la bailarina.