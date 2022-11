Gabriela Herrera explotó contra 'El gran show': "Todos son unos hipócritas"

Gabriela Herrera no aguantó más. Luego de su salida de El gran show por, según Gisela Valcárcel, haber dado declaración para el programa Amor y fuego, la cantante se pronunció y lanzó algunos dardos contra todos los integrantes del reality de baile.

En un enlace telefónico con Peluchín y Gigi, la también bailarina llamó "hipócritas" a los miembros de El gran show por haberla sacado cuando hay personas que han hecho cosas peores y se han mantenido en el programa.

“Siento que muchos fueron hipócritas. A la gente no le gusta que le digan la verdad en la cara y eso está mal (...) Este mundo es tan raro. Hemos visto, imagínate, regresar a personas que han hecho peores cosas y mira, están ahí parados”, aseguró Gabriela Herrera.

El motivo de la salida de Gabriela Herrera

En la última gala del programa conducido por Gisela Valcárcel, la cantante no se presentó. Según la Señito, la participantes fue sacada del reality por sus constantes declaraciones a otros medios de comunicación.



"Gabriela no está. Hablé con ella esta semana y quedé super agradecida, le dije: ‘Me encantaría volver a tenerla’. Pero, Gabriela no cumplió con una de las reglas del contrato. La norma es muy fácil, no tiene nada de extraordinario, alguien que trabaja en un canal debe de cuidarse de ir a declarar a otro”, aseguró Gisela en su momento.