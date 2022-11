Gabriela Herrera lanza indirecta a Giuliana y Yahaira: “No he salido con una persona casada o de una maletera”

Gabriela Herrera es una de las favoritas a ganar El Gran Show y ha demostrado que no tiene pelos en la lengua contra las personas que la atacan. La participante no dudó en lanzar indirectas a Giuliana Rengifo, Melissa Paredes y Yahaira Plasencia.

Gabriela Herrera asegura no tener “rabo de paja”

Al ser abordada por las cámaras de Amor y Fuego para preguntarle sobre el cargamontón que recibió en El Gran Show y los comentarios de Yahaira Plasencia, Herrera aseguró que no tenía ningún ampay o imágenes comprometedoras como algunas personas del medio.

“No tengo rabo de paja, no tengo un ampay de algo para que me puedan fastidiar. No he salido a un lugar con una persona casada o de una maletera, por el estilo. No tienen de qué hablar de mí”, comentó, haciendo referencia a Rengifo y Plasencia.

Además, mencionó que muchas participantes cambiaban su personalidad y fingen ser buenas para dejarla mal parada.

“No me gusta fingir que soy la buenita y atrás soy la mala del cuento. Yo nomas puedo decirles que la que ustedes piensan que son las tranquilitas, las buenitas, las aguas mansas, atrás de eso, son las peores, son las más lobas y las más fieras con las personas. No se crean todo lo que hay en televisión porque cinco minutos no define a la persona”, declaró.

Gabriela Herrera explota contra Sergio George

Gabriela Herrera tampoco dudó en arremeter contra el productor Sergio George, luego que él comentara que no había nada seguro con un supuesto contrato musical y que “hay personas que se echan a correr sin permiso”.

“A veces me quedo desconcertada con las palabras que dicen porque se contradice en muchas cosas. Quiero pensar que no se acuerda de lo que escribe, que tiene tantas cosas en la cabeza, que se olvida de lo que pasa. Maritza y yo hablamos con pruebas, las pruebas están, los mensajes con hora y fecha. No tengo por qué inventarme”, afirmó la chica reality.