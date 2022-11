Gabriela Herrera le manda indirecta a Gisela Valcárcel: "No dejen ir a las buenas personas"

Salió al frente. Gabriela Herrera empleó sus redes sociales para enviar algunos mensajes luego de ser expulsada de El gran show.

A través de diversos post, la bailarina dio a entender que Gisela Valcárcel había cometido un error con su despido y que ella siempre había obrado bien.

“Usa esta crisis para crecer. Abrázate fuerte, no te dejes vencer. Algunos caminos se rompen para que otros mejores puedan aparecer. Vas a estar bien (...) No dejen ir a una buena persona como si el mundo estuviera repleto de ellas”, fueron algunas de las frases que compartió la exintegrante del reality de baile.



Pero eso no es todo. La también cantante publicó una foto donde se le ve en un estudio de grabación.

“Sábado por la noche y yo aquí en el estudio, grabando música, también se trabaja los sábados porque no saben lo que se viene. Y siendo más de las 12 de la noche terminamos, estoy cansada, pero feliz, tenía que volver a hacer esto. No saben la pasión que se siente regresar al estudio”, afirmó Gabriela.

¿Por qué Gabriela Herrera fue sacada de 'El gran show'?

Al finalizar finalizar la gala de baile, Gisela Valcárcel explicó los motivos de la ausencia de la competidora.



"Gabriela no está. Hablé con ella esta semana y quedé super agradecida, le dije: ‘Me encantaría volver a tenerla’. Pero, Gabriela no cumplió con una de las reglas del contrato. La norma es muy fácil, no tiene nada de extraordinario, alguien que trabaja en un canal debe de cuidarse de ir a declarar a otro”, indicó en un primer momento la Señito.

“Gabriela habría declarado ya una vez, hablé con ella para que no volviera a suceder. Y la semana pasada, el día domingo, las cámaras la encontraron y ella declaró. La verdad, no podemos hacer nada (...) En este canal hay normas que se nos dan. Gracias Gabriela por haber estado aquí”, finalizó.