Gabriela Herrera sobre su multa de 56 mil soles con la productora de Gisela Valcárcel: “Me invitaron a conciliar”

Gabriela Herrera estuvo como invitada en Amor y Fuego. La cantante reveló que pasó con la multa de 56 mil soles que le interpuso GV Producciones, la productora de Gisela Valcárcel.

Gabriela Herrera habló sobre la multa de Gisela Valcárcel

De acuerdo con la bailarina, la productora la invitó a conciliar el último viernes 3 de marzo. Además, comentó que tiene prohibido hablar del tema por contrato. “No puedo hablar, pero lo que puedo decir es que ellos me han invitado a conciliar por el tema de la deuda, pero ese tema lo está viendo mi abogado. Sigo con el contrato todavía con ellos y no puedo hablar sobre el tema”, respondió Gabriela Herrera.

Asimismo, la exparticipante de El gran show aseguró que desconoce la propuesta de la productora de Gisela Valcárcel para llegar a un acuerdo. “La verdad no tengo idea de lo que van a querer conciliar (...) Tengo que ir yo. Mandaron la carta a mi casa y tengo que ir sí o sí”, acotó.

Gabriela Herrera fue multada por GV Porducciones

En noviembre de 2022, Gisela Valcárcel dio a conocer en El gran show que la bailarina había sido retirada por incumplimiento de contrato. Y es que Herrera brindó declaraciones en contra de sus compañeros para las cámaras de Amor y fuego.

“Gabriela había declarado ya una vez, hablé con ella para que no volviera a suceder. Y la semana pasada, el día domingo, las cámaras la encontraron y ella declaró. La verdad, no podemos hacer nada, porque donde no manda capitán no manda marinero”, dijo la Señito en su momento.

Tiempo después, la propia Gabriela Herrera reveló que recibió una multa de 56 mil soles por GV Producciones.