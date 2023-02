Gabriela Herrera revela estar ahorrando para viajar a Dubai: “Me saco la mugre trabajando”

Gabriela Herrera reveló sus planes de visitar Dubai junto a un grupo de amigas. La bailarina aseguró que solo estaría a penas una semana, pero que de todas maneras pagaría su viaje con el fruto de su trabajo.

Lee también: Gabriela Herrera sobre multa de GV Producciones: “No pagaré los 56 mil soles”

Gabriela Herrera viajará a Dubai

Gabriela Herrera señaló estar laborando duro para poder costearse sus gustos.

“Yo me saco la mugre trabajando para comprarme mis cosas y darme mis gustos. Ahorita estoy juntando mi platita para viajar a Dubái con un grupo de amigas y si Dios quiere pueda juntar esa plata rápido para viajar”, afirmó al diario el Trome.

Asimismo, la exparticipante de El gran show respaldó a Rosángela Espinoza, quien ha sido criticada por sus viajes a Dubai. “Cada quien es libre de hacer lo que quiera, si tiene la posibilidad y la economía para viajar a otro país y disfrutar por tanto tiempo, bienvenido sea. Que Rosángela haga oídos sordos y que siga viajando y disfrutando”, respondió.

Gabriela Herrera se niega a pagar multa

Meses atrás, la también cantante aseveró haber sido multada por GV Producciones tras declarar al programa conducido por Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre, durante su participación en El gran show.

Lee también: Rodrigo González sobre beso de Andrea San Martín con nuevo galán: “Antes él me mandaba mensajitos”

En una entrevista con un programa de Willax, Gabriela aseguró que no iba a pagar los 56 mil soles que le pidió Gisela Valcárcel. Asimismo, confesó que la popular ‘señito’ le reclamó por afectar su show.

“No, me lo dijo directamente así (que ya no iba a estar en el show), me dijo: “Ay perjudicaste mi show”, acotó Herrera.