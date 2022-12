Galilea Montijo devela su estatua en el Museo de Cera en México

La actriz Galilea Montijo tiene una gran carrera artística dentro de la televisión mexicana. Por esta razón, decidieron inmortalizarla en el Museo de Cera en la Ciudad de México y en su tierra natal Guadalajara, Jalisco.

Sin embargo, con la llegada de la pandemia del Covid-19, el proyecto tuvo que aplazarse hasta el pasado martes 6 de diciembre. La presentadora quedó muy alegre al ver su figura, por lo que no evitó emocionarse hasta las lágrimas apenas fue desvelada.

Galilea en el Museo de Cera

La pasada noche del martes 06 de diciembre, se llevó a cabo la presentación de la estatua de Galilea Montijo en el Museo de Cera de México, razón por la cual la conductora estuvo junto a sus familiares y amigos con el fin de ver la proyección de la semblanza de su carrera en donde no solo resaltaron sus logros como presentadora en Pequeños gigantes, El Programa Hoy, sino, además, sus mejores momentos tanto de intérprete como modelo, en donde ganó el título de la Chica Tv en el año 1993.

"Me siento muy feliz, orgullosa, agradecida, solo tengo palabras de agradecimiento. Para mí es un apapacho al alma este momento; en esta carrera se pasan cosas buenas y malas y yo me quedo con las buenas y la noche me la llevaré para toda la vida", declaró.

Cabe recalcar, que el proceso tomó en total 8 meses para actualizar algunas partes de la estatua, así como detallar su vestuario: "Escogimos un vestido de los realities, la gente del museo me preguntó que de qué manera me gustaría a mí que la gente se tomara una foto conmigo y pensé que puede ser a través de los realities y escogí este vestido que me gustó mucho que fue una final del programa Va por ti para Univisión", acotó.