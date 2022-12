Karely Ruiz reveló que fue agredida en el concierto de Bad Bunny

Bad Bunny sigue de gira por varios países para hacer bailar a sus fans. Hace algunos días, el Conejo Malo estuvo en Monterrey, México, para cantar sus mejores éxitos ante sus miles de fanáticos. Una de ellas fue la influencer Karely Ruiz, quien denunció que fue víctima de agresiones en el Estadio de Rayados.



Según la modelo y estrella de OnlyFans, algunas de las mujeres que estaban cerca de ella comenzaron a empujarla, pero -felizmente- no pasaron a mayores y pudo disfrutar del musical.

Agresiones contra Karely

El pasado fin de semana, miles de fanáticos mexicanos se hicieron presentes en el concierto de Bad Bunny en la ciudad de Monterrey. Algunas celebridades también fueron a dicho evento. Entre ellos estaba la estrella de OnlyFans Karely Ruiz. La modelo pudo presumir su vestimenta en una tienda Oxxo minutos antes de ingresar al lugar.

Una vez que Ruiz pudo encontrar su sitio en el Estadio de Rayados, comenzó a disfrutar del espectáculo musical. Al principio todo marchaba bien, pero mientras entonaba los mayores éxitos del artista urbano, Karely decidió denunciar que había sufrido supuestas agresiones en el show.

"Chicas no sean envidiosillas, muchas me empujaban a propósito", escribió la joven de 22 años en sus redes sociales. Aunque el asunto no pasó a mayores, ella dejó claro que lidió con los empujones y toqueteos durante toda la noche.

La modelo indicó su forma de vestir y su estilo sin igual habrían ocasionado que varias mujeres atenten contra ella en el concierto del 'Conejo Malo'. Sin embargo, eso no la detuvo y se tomó el tiempo para mandar saludos a sus seguidores que la reconocían.