Gerard Piqué rompe su silencio sobre las "indirectas" de Shakira: “No me voy a gastar para limpiar mi imagen"

Han pasado varios meses desde que se confirmó la separación de Gerard Piqué y Shakira. Si bien ambos acordaron mantener discreción sobre su ruptura, la colombiana se expresó a través de sus canciones. Ahora, el español habló por primera vez sobre su expareja, aunque sin mencionarla directamente.

Gerard Piqué ignora las críticas

En una reciente entrevista con El País de España, el exfutbolista se refirió a su pareja y los dardos que lanzó en su contra en canciones como "Te felicito", "TQG" y la canción que rompió varios récords, "Session 53" junto a Bizarrap.

Según Gerard Piqué, no gastaría dinero en limpiar su imagen y que solo le preocupa lo que piensen las personas que lo conocen. Además, aclaró que está feliz con los cambios en su vida, como su nueva relación con Clara Chía y su inesperado retiro del fútbol.

“Quiero ser fiel a mí mismo. No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo. Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad”, declaró para el medio.

Gerard Piqué no muestra arrepentimientos

Gerard Piqué reafirmó que no le importaba las críticas y que solo se iba a enfocar en hacer cosas que lo hacen feliz. “El problema es cómo la gente lo percibe o la prensa lo vende. Sigo haciendo lo que quiero. El día que muera, miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que he querido”, concluyó el exfutbolista.

Por otro lado, al ser preguntado sobre su relación con Shakira, no quiso dar muchos detalles. “No voy a opinar, no me apetece. Cada uno tiene su responsabilidad de intentar hacer lo mejor para sus hijos”, respondió. “Se trata de protegerlos. Ese es el trabajo de todos los padres con los niños. En eso estoy centrado y esa es mi labor como padre”, acotó.