Shakira y el posible significa de la bruja apunta a la casa de su exsuegros: ¿Qué tiene que ver Clara Chía?

Shakira ha vuelto a colocar a una bruja en su casa de Barcelona, y algunos medios han empezado a especular sobre su significado. Pero, la revista Semana cree conocer el motivo de su regreso.

Según el medio español, esto se debe al apodo que le pusieron Monserrat Bernabéu (madre de Gerard Piqué) y Clara Chía. De hecho, Sasha y Milan, hijos de la pareja, habrían escuchado que la novia de su padre y su abuela la llamaban 'bruja'. Y si bien esto no molestó a la artista, decidió tomarlo con gracia y colocó la bruja apuntando a la casa de los Piqué. Es más, algunos afirman que el "adorno" puede ser visto claramente desde la piscina del exdefensor de la selección española.

¿Tiene nuevo novio?

Desde su ruptura con el ex jugador del Barcelona, algunos medios comenzaron a especular sobre un 'supuesto' novio de Shakira. Al principio, pensaban que estaba saliendo con el presentador de The voice Carson Daly. Ambos fueron vistos en un juego de hockey sobre hielo de los New York Islanders. Sin embargo, ella aclaró que solo hay una bonita amistad y respeto entre ambos.

Ante ello, la barranquillera quiso dejar las cosas claras y dijo lo siguiente en un comunicado. "Por respeto a mis niños y al momento vulnerable que atraviesan, solicito a los medios de comunicación que paren las especulaciones. No tengo ninguna pareja y ninguna ilusión más que la de dedicarme enteramente a mis hijos y su bienestar", dijo la cantante. La colombiana prefiere enfocarse en sus pequeños y en su carrera musical.