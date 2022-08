Los años 90 estuvieron marcados por grandes intérpretes peruanos. El rock era una de nuestras banderas; sin embargo, apareció un gran cantautor de baladas: Gian Marco. Desde entonces, el peruano ha cosechado grandes éxitos como cantante y compositor.

Sus canciones románticas han cautivado a muchos. Es más, miles de parejas usan sus letras como himnos en su relación. Asimismo, destacados artistas de talla internacional se han rendido a sus pies y han incluido en su repertorio composiciones de Gian Marco. Por ejemplo, el peruano compuso 'Si me tenías', canción interpretada por Mijares.

Por eso, en el día de su cumpleaños número 52, te traemos una lista de temas para dedicarle a tu pareja:

'Parte de este juego'

Esta canción pertenece a su tercer álbum 'Entre el amor y la luna' publicado en 1994. El tema tiene un toque nostálgico y habla sobre un drama amoroso de un chico que nota que su relación está acabando. “No sé si está fallando algo tuyo, ya no es lo mismo y quiero saber que nos sucede, si es que como antes tu a mí me quieres”, dice la letra.





'Una canción'

Es una de sus canciones más románticas y es una buena opción para declararse a una persona. Un dato curioso es que en el videoclip de este sencillo aparece la periodista Marisol García, con quien, en esa época, Gian Marco mantuvo un romance.

'Tu fotografía'

Gian Marco se caracteriza por sus letras delicadas y que trasmiten un gran amor. Esta canción no es la excepción. "Me levanto en tu fotografía, me levanto y siempre ahí estas tú en el mismo sitio y cada día” se escucha en parte del sencillo.

'Si me tenías'

Gian Marco comentó en una entrevista que compuso esta canción con la esperanza que Luis Miguel la cantara. El tema tiene un toque de despecho y fue interpretada por Manuel Mijares.

En un inicio, se especuló que estaba dedicada a Lucero, ya que la grabó después de su divorcio. “Si me tenías, por qué cruzaste la frontera de otro cuerpo, por qué saltaste hacia el abismo de otros besos”, dice la letra.

'Tú no te imaginas'

Es uno de sus últimos éxitos, la compuso en el 2018 y después sacó una versión más acústica. Asimismo, el sencillo también fue interpretado a dueto con Debi Nova. “Tú no te imaginas cuánto me ha costado comenzar de nuevo entre el recuerdo y tu pasado”, dice la letra.