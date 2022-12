Gian Marco estalla contra la gente que se fija en la vida de otros: "De verdad, hasta las hue***"

El nombre de Gian Marco sigue estando en el ojo de la tormenta. Y es que luego de haber sido criticado por el trato que tuvo con un reportero de un programa de espectáculos, ahora ha sido tendencia por un discurso bastante polémico durante su última presentación en Trujillo.

Gian Marco estalla durante su concierto en Trujillo

Gian Marco inició su discurso diciendo que está cansado de la gente que se fija en la vida de otros: "En verdad, hasta los hue***, la gente en nuestro país merece mejores cosas, la gente merece dedicarse a su vida, la gente merece mejores ejemplos. Saben una cosa, no se fijen en los demás, fíjense en ustedes, de eso se trata esta vida de fijarse en ustedes y en su vida, nadie más.”.

Lee también: Brunella Horna confiesa que "arrugó" en el Miss Perú 2017 al ver a Valeria Piazza

El discurso se puso más polémico cuando habló con lisuras: “A toda la gente que trabaja día a día para llevar plata a su casa, para velar por su familia, por sus pensamientos y por su amor, por eso me fuc***** defiendo y me defenderé toda mi fuc***** vida”.

Finalmente, agradeció a todas las personas que le dejaron un mensaje, ya sea de apoyo o de crítica: “Gracias a todos y cada uno de ustedes, a los que me han escrito cosas buenas, a todos los que me han escrito las cosas más horribles en toda mi vida, gracias a la gente me hizo el daño más absoluto que se pueden imaginar. Lo único que hago es música y para eso vine a este mundo”.

Lee también: Nicola Porcella y Austin Palao se juntaron con estrellas del fútbol argentino en Qatar

Este discurso repercutió en redes sociales

Lo hecho por Gian Marco durante este concierto parece no haber caído tan bien, y es que luego de que se hiciera viral en redes sociales, el cantante perdió miles de seguidores en su cuenta de Instagram. Asimismo, la crítica por parte de algunos usuarios continuó, ya que algunos indican que no debió usar palabras tan fuertes durante su concierto.