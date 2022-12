Brunella Horna confiesa que ‘arrugó’ en el Miss Perú 2017 al ver a Valeria Piazza

La dueña del Miss Perú, Jessica Newton, recordó en una entrevista la participación de Brunella Horna en 2017. Al parecer, la ‘Baby Brune’ no estaba muy comprometida con el concurso y decidió no participar.

Brunella Horna revela la razón de su retiro del Miss Perú 2017

La conductora de América Hoy, confirmó que había abandonado el concurso porque no tenía tiempo y tenía miedo de concursar.

“Yo ingreso a Miss Perú y arrugué, la verdad. Me dio miedo porque soy bien nerviosa, odio concursar, no me gusta concursar. Me perdonó, Jessica. A todas las personas que concursan en el Miss Perú tienen que tener claro que tienen que estar enfocados al 100 % en ese concurso. Yo hacía un montón de eventos y no tenía tiempo”, recordó Horna.

Asimismo, la futura esposa de Richard Acuña aseguró que, al ver a Valeria Piazza, la ganadora de esa edición, supo que no tenía oportunidad de llevarse la corona.

“La miré y dije 'acá no tengo ninguna oportunidad de ganar'. Dije acá no la hago, iba a quedar mal”, comentó Brunella, quien también confirmó que no estaba interesada en concursar nuevamente y estaba enfocada en su etapa como conductora.

Brunella y ‘Giselo’ vuelven a discutir

Edson Dávila volvió a molestar a Brunella, esta vez mencionando indirectamente a Ignacio Baladán, quien se encuentra actualmente en Qatar.

“Es la segunda vez, cuántas más te tengo que aguantar”, respondió ofuscada ‘Baby Brune’.

Janet Barboza no tardó en salir en defensa de su compañera: “Brunella está a punto de casarse y no puede ser que a cada rato (la moleste). Ella está a punto de llorar y tiene razón. Lo mismo te pido que hagas conmigo. Si no quieres que mencione a tu manager, no menciones a gente que no tiene nada que ver con el programa”.

Finalmente, el popular ‘Giselo’ le pidió disculpas a Brunella y aseguró que no lo volvería hacer.