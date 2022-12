Gian Marco niega haber ninguneado a Víctor Yaipén: "Inventó toda una historia"

Gian Marco Zignago fue directo y negó para el programa Amor y fuego haber desairado a Victor Yaipén. El cantautor de “Hoy”, en las últimas declaraciones al programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, se pronunció sobre la situación que narró Victor Yaipén, donde señalaba que Gian Marco no deseó tomarse una foto con él.







La polémica entre Gian Marco y Víctor Yaipén

“Solamente saben que supuestamente no me tomé una foto con una persona y que inventó toda una historia”, había señalado Gian Marco.

Recordemos que, en el 2021, se hicieron virales en TikTok muchos videos de fanáticos de Gian Marco donde recalcaban que no fueron bien tratados en su momento por el compositor cuando le pidieron una foto o autógrafo.

A ese grupo se sumó el intérprete de la Orquesta Candela, quién contó su mala experiencia con Zignago: “Me acerco y le digo: ‘disculpa Gianmarco’ y me responde: ‘¿no ves que estoy ocupado? Ya ya, me tomo una foto contigo...’ Y yo me quedé así con mi acompañante”, indicó.





Gian Marco Zignago perdió 30 mil seguidores en sus redes sociales

Durante la extensa conversación que tuvo con Amor y Fuego, Gian Marco aceptó que no trató bien al reportero del programa, y que ese hecho le habría costado caro, ya que las personas que lo seguían por su carrera empezaron a rechazar su actuar, provocando que 30 mil personas dejaran de seguirlo en sus redes sociales.

Por su parte, Gian Marco Zignago recalcó que el programa de Rodrigo Gonzales habría intentado burlarse de su familia tras el anuncio de su separación con la mamá de sus hijos.