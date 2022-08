Giancarlo Espósito es uno de los actores más reconocidos en la industria del cine y la televisión. Empezó su carrera en los años 70, interpretando algunos papeles secundarios en películas de bajo presupuesto. Pero, recién en los años 80 alcanzó la fama con 'School Daze' (1988).

Sin embargo, el trabajo que le cambio la vida fue -sin dudas- ‘Breaking Bad’, serie donde encarna a Gus Fring, dueño de un local de comida rápida y cabecilla de una de las bandas criminales de narcotráfico más importantes de Estados Unidos. Fue tan genial su papel que fue llamado para participar de la serie ‘Better Call Saul’.

A puertas de culminar las grabaciones de esta producción de Netflix, Giancarlo Espósito ya se encuentra trabajando en otro papel. Nos referimos al personaje que tendrá en la serie ‘The Boys’, donde encarnará al líder de la corporación Vought Internacional que promueve las acciones de los superhéroes más malos de la ficción. Recordemos que estos últimos años, el actor sudamericano ha tenido bastante trabajo. Por ejemplo, hizo el papel de Moff Gideon en 'The Mandalorian'.

Giancarlo Espósito podría unirse a Marvel

Pero, como si esto fuera poco, Giancarlo Espósito ya se tiene en mente nuevos proyectos. Hace poco, tuvo una reunión con agentes de Marvel para poder negociar su presencia en alguna de sus películas. “Aún no he trabajado con Marvel. Me he reunido con ellos y, respondiendo a tu pregunta, creo que lo que hacen se alinean con aquel viaje mitológico del que hablaba Joseph Campbell que también fue básico en las historias de George Lucas. Hacen lo mismo”, declaró Giancarlo Espósito en un evento recientemente.

Con respecto a sobre cuál personaje podría interpretar, este respondió: “Se ha hablado de Magneto, se ha hablado del Dr. Frío, se ha hablado de… ¿de quién más? Ah, sí, el Doctor Doom. Y está el Profesor X. ¿Que elija uno? Iré a por algo distinto, diré que el Profesor X”, comentó.