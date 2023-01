Gianella Neyra lloró al despedirse de ‘Arriba mi gente’: “Los voy a extrañar mucho”

Emotiva despedida fue la que vivió la conductora Gianella Neyra en su último día en el programa ‘Arriba mi gente’, el cual conduce junto a Mathías Brivio,Karina Borrero y Santi Lesmes. La actriz no pudo aguantar las lágrimas, ante su retiro.

La emotiva despedida de Gianella Neyra

Gianella Neyra, quien estuvo desde 25 de abril en el programa ‘Arriba mi gente’, habló sobre la experiencia acumulada en todos los meses de emisión del espacio televisivo.

Pero no solo eso, la artista también resaltó que extrañará mucho a sus compañeros y que fue un gran año con ellos.

“Yo también los voy a extrañar muchísimo, les agradezco enormemente, ha sido una decisión bien difícil y ustedes lo saben, pero también hay otras cosas que quiero hacer y los tiempos a veces no colaboran. Ha sido un año bien desafiante, pero sí agradezco la familia hermosa que he conseguido en ‘Arriba mi gente’, gracias a todos, no es fácil encontrar un equipo tan bonito, con tan buen corazón. Ha sido un gran regalo todo este año, los voy a extrañar mucho, vendré a visitarlos”, afirmó Neyra.

En medio de la despedida, se hizo presente la pareja de Gianella Neyra, Christian Rivero, quien la calificó como una ser estupendo.

“Ha sido un año de mucho aprendizaje y mucho trabajo, donde vayas, siempre serás bien recibida porque eres una persona excepcional, buena y generosa. Me apena tu partida, pero más me ilusiona tu regreso”, comentó Rivero.





El próximo proyecto de Gianella Neyra

Diversas fuentes señalan que la actriz formara parte de otro proyecto que el canal América Televisión está produciendo llamado ‘Las Mujeres de la PM’, cuyo acompañamiento serán sus amigas Rebeca Escribens, Almendra Gomelsky y Katia Condos.

Cabe destacar que dicho programa ya era un Podcast tanto en YouTube como en Apple Podcasts, y que anteriormente se emitió en televisión con anterioridad. Este espacio contaba con la participación de Gianella Neyra y las participantes anteriormente mencionadas.