Sheyla Rojas describe a Sir Winston como “el hombre perfecto”

La modelo y conductora de televisión Sheyla Rojas regresó a la ciudad de Lima para animar un evento de año nuevo transmitido en televisión.

Antes de volver a México, la popular Shey Shey se animó a contar diversos detalles de su lujosa vida en una entrevista con Trome.

La rubia confesó que no tendrá más amoríos secretos con futbolistas debido a su actual relación estable con Luis Galarza, conocido como Sir Winston.

Lee también: Manuel Gold reveló que nunca ha visto la película ‘Rápidos y furiosos 6’

Sheyla Rojas: “He pasado por cosas duras que me hicieron aprender y madurar”

La exintegrante de Esto Es Guerra comentó que el año 2022 fue difícil, debido a que vivió lejos de su hijo, familia y país.

“He pasado por cosas duras que me hicieron aprender y madurar. Ha sido un año de mucho aprendizaje. Creo que en esta vida siempre vamos a cometer errores, tendremos pequeñas fallas, pero lo importante es cometer la menor cantidad de errores posibles”, señaló.

Sheyla Rojas sobre ‘Sir Winston’: “Me llegó el hombre perfecto”

Sobre su noviazgo con Sir Winston, la modelo de 35 años admitió que jamás imaginó tener una relación estable en esta etapa de su vida, por lo que se encuentra muy agradecida con destino. “Creo que me llegó el hombre perfecto en el momento que más lo necesitaba”, dijo.

Lee también: Mario Irivarren y Tefi Valenzuela celebran juntos el Año Nuevo y redes sociales enloquecen

Tras el popular ampay que protagonizó junto al futbolista Luis Advíncula, la rubia afirmó que los ‘peloteros’ ya están descartados de su lista, y que ahora vive una etapa completamente diferente junto a su novio Luis Galarza. “Esas cosas pasan cuando una está soltera”, mencionó.

Sheyla Rojas aclaró que Sir Winston no es su ‘sugar daddy’, pues no es interesada y ha trabajado duro para vivir los lujos que ahora tiene.

“Cuando me dijeron interesada, me chocó y me dieron en mi ego, porque siempre he trabajado, nunca he necesitado que nadie me mantenga. Él es mi pareja y obviamente me puede consentir y engreír en lo que pueda”, aseguró.

Regreso a la televisión

La exintegrante de Esto Es Guerra y Combate aseguró que le encantaría regresar a la televisión. “A mí me gusta la televisión. Me ha costado regresar, pero es divertido, uno le agarra el gusto nuevamente y obviamente, si por ahí sale un proyecto, encantada”, reveló.