Gigi Mitre sobre relación entre Karla Tarazona y Rafael Fernández: “Eso fue un contrato”

Duras palabras. La conductora de televisión Gigi Mitre tuvo duras palabras contra Karla Tarazona y Rafael Fernández luego de que anunciaran su separación.

Durante el programa Amor y fuego, Gigi dijo que la relación de ambos era un contrato de interés y que al 'Rey de los Huevos' le encantaba la televisión.

“El ‘huevero’ nunca ha ocultado que le encanta la tele, nunca ha ocultado nada, se presta para todo. Karla estaba trabajando en otra cosa y siempre ha estado vigente, de un primer momento a mí esto me pareció un contrato de intereses”, aseguró la conductora.

Por otro lado, afirmó que Karla Tarazona se habría deslumbrado por las excentricidades de Rafael Fernández y que nunca hubo amor.

“Cero matrimonio, cero amor. Lamentablemente, Karlita se impresionó con el helicóptero, con la casa... porque si bien ella es trabajadora, no tenía ese estilo de vida y el huevero desde que la conoció lo único que ha hecho es demostrar el helicóptero, casas, la cartera Louis Vuitton, el viaje y a la vez, mientras él hacía eso, Karla le daba la fama, era un contrato de intereses”, añadió.

Rafael Fernández ya no siente amor por Karla

Cabe precisar que horas después del anuncio de separación, el empresario aseguró que solo sentía un cariño por la conductora y que el amor se fue desgastando. “Obviamente a Karla le voy a tener cariño, el amor por mi parte se fue desgastando”, confesó.

Ante ello, Karla Tarazona dijo sentirse ridiculizada ante las declaraciones. "Considero que no era necesario sentarte en un programa o decirle a la gente que se acabó el amor por una persona. No era necesario, pienso yo, ridiculizarme de esa manera, hacerlo tan público y decir así, como si anda pasara, que ya no existía amor", afirmó Tarazona.